Un alt membru al echipei lui Navalnîi, Ivan Zhdanov, a postat pe reţelele de socializare fotografii cu Volkov având partea inferioară a piciorului stâng însângerată şi ceea ce părea a fi o vânătaie la tâmplă, relatează Ziare.com.

NOW: #Navalny's Chief of Staff just attacked.



Assailant smashed @leonidvolkov's car window then teargassed & beat him with hammer.



Occurred at his home in #Lithuania just now.



Developing story at @meduza_en https://t.co/vTU0egB4q9 pic.twitter.com/hrP0KwJj3i