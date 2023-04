Pentagonul încearcă să identifice sursa scurgerilor pe reţele de social media a unor documente clasificate care detaliază planurile SUA şi ale aliaţilor din NATO privind consolidarea ofensivei ucrainene în faţa invaziei ruse, relatează vineri AFP şi EFE.



Pentagonul "analizează" publicarea acestor documente pe platformele de social media Twitter şi Telegram, a dezvăluit joi The New York Times.



"Suntem la curent cu informaţiile din presă privind postările din social media, iar ministerul examinează problema", a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării american, Sabrina Singh.



Responsabili ai guvernului american au declarat presei că se lucrează pentru a elimina conţinutul respectiv de pe platforme, dar că nu s-a reuşit încă.



Aceste documente, care datează de la începutul lunii martie - conform cotidianului american - menţionează, de exemplu, ritmul în care forţele ucrainene utilizează muniţiile cruciale pentru lansatorul mobil de rachete Himars, sau calendarul livrărilor de arme ori pregătirea oferită de Occident soldaţilor ucraineni.



Documentele scurse, potrivit NYT, conţin tabele cu viitoarele livrări de arme, date privind numărul de trupe şi batalioane, precum şi planuri militare. Unul dintre documentele publicate include un tabel cu o listă detaliind unităţile de trupe ucrainene, precum şi echipamentul şi instruirea acestora, cu calendare din ianuarie până în aprilie.



Documentele, postate pe Twitter şi Telegram, par autentice, potrivit experţilor citaţi de NYT, dar se presupune că unele dintre ele au fost modificate pentru a prezenta situaţia Rusiei într-o lumină mai favorabilă, în special prin minimizarea dimensiunii pierderilor suferite.



Astfel, unul dintre acestea relevă că Rusia ar fi pierdut între 16.000 şi 17.500 de soldaţi, în timp ce Ucraina ar fi pierdut 71.500 de soldaţi, notează publicaţia ucraineană Glavred, citând ziarul american.



Pentagonul estimează că Federaţia Rusă a suferit pierderi mult mai mari şi că aproximativ 200.000 de soldaţi din fiecare tabără au fost ucişi sau răniţi.



Aceste documente oferă de asemenea informaţii despre 12 brigăzi ucrainene în curs de formare, dintre care nouă ar fi antrenate şi aprovizionate de către SUA şi aliaţii din NATO.



Documentele nu conţin planuri concrete privind viitoarele operaţiuni militare ucrainene - cum, când şi unde intenţionează Ucraina să-şi lanseze contraofensiva. Cu toate acestea, documentele, de exemplu, menţionează nevoile armatei ucrainene la data de 1 martie, conform Gravred.



Washingtonul a anunţat marţi un nou pachet de ajutor de 2,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, care include muniţie suplimentară pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot şi NASAMS.



Această nouă tranşă de ajutor cuprinde zece sisteme de rachete cu ghidare laser, trei radare pentru supraveghere video, lansatoare de rachete, sisteme de rachete antitanc Javelin şi patru vehicule de sprijin logistic.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri trimiterea noului ajutor, afirmând că este exact ceea ce are nevoie ţara sa.



Experţi militari ucraineni au subliniat importanţa ca Ucraina să primească la timp muniţia de care are nevoie pentru ca planificata contraofensivă de primăvară să aibă o şansă de succes, notează AFP.