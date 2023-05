Alexander Lukașenko face tot posibilul să arate lumii întregi că este sănătos. Deși în ultima săptămână starea de sănătate a liderului a ținut pe toată lumea în suspans, iar unele voci îl declarau mort, dictatorul pare că se simte încă în putere, potrivit Realitatea PLUS. Potrivit speculațiilor din presa internațională, acesta ar avea probleme cardiace și ar fi fost internat în spital săptămâna trecută. Toturși, în această săptămână, Lukașenko a fost surprins la un eveniment în Minsk, unde a dat declarații și a vizitat o bază de comandă.

„Discutăm foarte des despre problemele de securitate ale țării noastre, în special despre securitatea spațiului aerian. După cum observ, situația nu este critică în acest moment, dar factorii sunt alarmanți”, a declarat Lukașenko. În imaginile publicate la televiziunea de stat din Belarus, Lukașenko vorbește cu dificultate și pare că este machiat, a comentat consilierul ministrului de interne ucrainean, Anton Gerașenko, pe Twitter.

Amid rumors of his declining health, Lukashenko decided to appear in public.



He reinforced suspicions with this video as he spoke with obvious difficulty and looked like he was wearing makeup. pic.twitter.com/FWiKNJ8UAE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 15, 2023

Acesta este momentul în care liderul Belarusului vrea să distrugă toate scenariile negre legate de starea lui de sănătate. Vizibil slăbit și cu vocea răgușită, Alexander Lukașenko a vizitat postul central de comandă al Comandamentului Forțelor Aeriene și de Apărare, unde a primit un raport despre organizarea sarcinilor de apărare aeriană.

În plus, mâna stângă îi este în continuare bandajată.

Guess who's still alive

Lukashenko appeared in public for the first time since May 9 with a hand bandaged after drips pic.twitter.com/p64oVv8QOq — COSSACKGUNDI (@cossackgundi) May 15, 2023

Totul se întâmplă după o săptămână în care dictatorul a lipsit din peisajul public. În timpul conferinței dar și a vizitei, liderul în vârstă de 68 de ani a fost surprins din nou bandaj la mâna stângă. Prima dată când a apărut astfel în public a fost la Parada de la Moscova.

⚡️(1/2) #Lukashenko became ill and missed the dinner with #Putin after the parade



According to Belarusian media, he did not walk more than 300 metres to lay a wreath at the tomb of the Unknown Soldier. Alexander Lukashenko had a bandage on his right arm as he watched the parade. pic.twitter.com/oRm4pa2qyE — KyivPost (@KyivPost) May 9, 2023

El a apărut slăbit în timpul ceremoniilor militare de la Moscova şi nu a participat la un dineu oferit de Vladimir Putin. În plus, a lipsit de la festivităţile naţionale din Belarus, duminică, 14 mai.

A bandage was spotted on Lukashenka's arm at a parade in Moscow, and it is reported that the dictator's plane flew back to Minsk.



After the parade Putin and his cronies laid flowers at the Tomb of the Unknown Soldier and went to Alexander Garden. They all walked there - except… pic.twitter.com/x31tTPQwXY — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2023

Lukașenko a fost dus la aeroport cu o ambulanță și s-a întors la Minsk imediat după parada din Piața Roșie. Speculațiile au luat proporții uriașe când liderul a lipsit ulterior de la o ceremonie importantă de la Minsk. Multe voci susțineau că președintele este în stare gravă la spital și în orice moment poate să moară.

Alexander Lukașensko este ultimul şi singurul dictator din Europa și conduce Belarus de 30 de ani, din 1994, folosind forţele de securitate pentru a-şi intimida și încarcera oponenţii sau pentru a-i forţa să fugă în străinătate.