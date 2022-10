”Finlanda, într-o discuție pe care am avut-o cu omologul meu în luna iulie, mi-a confirmat că nu se mai opune. Finlanda, la un moment dat în timp, acum câțiva ani, era unul dintre statele reticente față de aderarea României la Spațiul Schengen și cred că a contat foarte mult și seria de demersuri pe care noi le-am făcut, inclusiv eu, personal, pe lângă partea turcă, pentru susținerea aderării Finlandei și Suediei la NATO. La sfârșitul lunii mai am avut la Istanbul o discuție de o oră și 20 de minute cu Președintele Erdogan, împreună cu omologul meu polonez, în care am pledat pentru aderarea la NATO, de data asta, a Finlandei și respectiv Suediei. Pe urmă, sigur, au existat și alte demersuri, nu pot să spun că doar ale noastre au contat, dar mi s-a confirmat ulterior că și demersurile noastre au avut un rol important și cred că a contat și acest sprijin pe care l-am acordat la acel moment”, a declarat, miercuri seara, Aurescu, la un post TV, citat de G4Media.ro.

Mai mult decât atât, ministrul român de Externe spune că nici Olanda nu se va opune aderării țării noastre la spațiul european UE fără controale la frontiere, cunoscut sub numele de Schengen.

”Prim-ministrul Rutte a spus foarte clar că Olanda nu se opune, de principiu, aderării României la Spațiul Schengen. Acest vot de abținere pe care parlamentarii din partidul domniei sale l-au dat ieri în Parlamentul European este un vot care arată de fapt că, exact cum a spus și Prim-ministrul Rutte, Olanda nu se opune acestei aderări. Nu înseamnă nici că este „pentru” în acest moment. Asta înseamnă că procesul decizional continuă, dar este clar că efortul nostru trebuie să meargă mai departe”, a explicat Aurescu.

Reamintim că Olanda se opune intrării României în Schengen.

„Poziția olandeză cu privire la extinderea Schengen este simplă: atunci când cerințele sunt îndeplinite, aderarea este posibilă. Pentru a putea evalua acest lucru, avem nevoie de informații actualizate din partea Comisiei Europene cu privire la toate domeniile relevante pentru deciziile politice privind aderarea la Schengen”, a transmis ambasadorul olandez la București.

Ambasadorul a mai adăugat că România trebuie să respecte normele care se referă „atât la implementarea acquis-ului Schengen, cât și la statul de drept (MCV)”.

Parlamentul European de la Strasbourg a adoptat, marți, cu largă majoritate, rezoluția care propune primirea României în spațiul de liberă circulație.