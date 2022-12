Dumitru Alaiba a promovat inițiativa legislativă încă în perioada în care era președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Nu a reușit însă să o implementeze din cauza miniștrilor Finanțelor și Economiei, Dumitru Budianschi și Sergiu Gaibu, care au refuzat categoric să o susțină, deoarece este în detrimentul statului și cetățenilor, scrie realitateadinmoldova.md.

Informațiile publicate pe https://moldova-leaks.com arată că Vasile Tofan i-a cerut lui Dumitru Alaiba să lobbeze aplicarea cotei 0 a TVA pentru investitori. Mai mult, i-a explicat cum să argumenteze necesitatea și beneficiile pentru mediul de afaceri a acestei măsuri. Planul de distrugere a economiei Republicii Moldova, pus la cale de Vasile Tofan și Dumitru Alaiba, a fost dezvăluit de Cristian Mihai (Rizea) în cadrul emisiunii “Spovedania lui Rizea”.

„Eu cred ca putem să împingem cota 0. Poate himicim în doi un fel de analiză pe two pages pentru advocacy? Demonstrăm că nu pierdem bani and we are good. My hunch (ideea mea) este că o bună parte dintre cei care acum plătesc acele 12%, să poată plăti alte 6%, și să scoată difidente. Deci banii aceștia nu-i pierzi: îi iei dintr-un buzunar, și îi pui în altul”, îi scria Dumitru Alaiba lui Vasile Tofan în ianuarie 2022.“Subiectul a fost abordat pe Telegram, în repetate rânduri, de către Dumitru Alaiba și Vasile Tofan. Concomitent, deputatul făcea trafic de influență în favoarea cotei 0 a TVA. Toți însă au fost împotrivă: Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a dat aviz negativ, ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, s-a opus vehement. Presupun că nu vrea să fie responsabil pentru transformarea Republicii Moldova în zona off-shore și crearea unei găuri în bugetul țării. FMI, de asemenea, consideră măsura periculoasă. Traficul de influență realizat în folosul intereselor unui fond privat este evident. CNA, Procuratura, SIS trebuia demult să investigheze acțiunile acestui grup”, a relatat Cristian Mihai (Rizea).

Pe 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a pornit războiul împotriva Ucrainei, Vasile Tofan îi explica lui Dumitru Alaiba cum să-i convingă pe investitori să susțină implementarea cotei 0 a TVA.“Vă vom face viața mai simplă. Pregătim un pachet de reforme, care vor simplifica radical afacerile – mai multă forță de muncă, simplificarea taxării, stimulente pentru investiții capitale, moratoriu la controale. Unele lucruri le vom face repede, altele pot dura. Unele vor fi ușoare, altele, ca taxa 0, va trebui de “luptat” cu FMI”, a scris Vasile Tofan.“Tofan i-a explicat lui Alaiba că măsura va produce o gaură imensă în bugetul țării. Finanțistul i-a împărtășit experiența Georgiei, care pentru a acoperi gaura bugetară a ridicat accizele pentru petrol, și a pasat populației povara marilor companii. Această discuție îngrozește! Vedem că un reprezentant al unui fond privat și președintele unei comisii parlamentare pun la cale cum să pună pe spatele populației, aflate la limita sărăciei, pierderile imense pe care le va suporta bugetul de stat din cauza aplicării cotei 0 a TVA”, a conchis Cristian Mihai (Rizea).

Dumitru Alaiba și Vasile Tofan au reușit să implementeze o parte a planului: Proiectul noului Cod Fiscal reglementează aplicarea cotei 0 pentru TVA pentru companii! Concomitent, documentul prevede majorarea de 4 ori a impozitului pe depozite pentru populație. De menționat că 50% dintre deponenții băncilor sunt pensionari, cei mai vulnerabili în fața crizei economice. De asemenea, decizia de a majora prețul poliției medicale de la 4050 lei la 12 636 lei, pentru persoanele care se asigură individual, din 1 ianuarie 2023, este una dintre stratagemele pentru acoperirea găurii bugetare.

“Și-a schimbat cumva intențiile Dumitru Alaiba cu privire la aplicarea cotei 0 a TVA de când a devenit Ministru al Economiei? Desigur ca nu! El continuă să facă trafic de influență în folosul lui Tofan. Sunt organizate conferințe pentru a argumenta necesitatea aplicării cotei 0, iar diferiți experți, inclusiv de la American Chamber din Moldova, încearcă să influențeze opinia publică în favoarea acesteia”, a menționat Cristian Mihai (Rizea).

Implementarea cotei 0 a TVA îi va permite fondului de investiții Horizon Capital să vândă scump cele 41% dintre acțiunile MAIB, pe care le-a cumpărat la doar 23 de milioane de euro. În realitate, valoarea acestora era, în 2018, de aproximativ 70 milioane de Euro! Ca urmare, Horizon Capital a prejudiciat Republica Moldova cu aproximativ 50 milioane de dolari SUA! Amintim că aceste acțiuni i-au aparținut lui Veaceslav Platon, însă Vladimir Plahotniuc le-a preluat ilegal prin intermediul instituțiilor statului. Este evident că tranzacția dubioasă a fost posibilă datorită înțelegerii dintre Horizon Capital și conducerea țării, în acel moment reprezentată de Partidul Democrat și controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc.

“Pentru care favoruri Vladimir Plahotniuc a decis ca 41% dintre acțiunile MAIB sa nu fie vândute un preț real de 70 milioane de euro? Practic a făcut un cadou de 50 milioane de euro fondului Horizon Capital și lui Vasile Tofan? Sperăm că autoritățile competente, totuși, vor întreba Agenția Proprietății Publice, Ministerul Economiei – de ce 41% dintre acțiunile MAIB au fost vândute la un preț atât de mic? De ce bugetul statului a fost prejudicia cu 50 milioane de Euro? Cine stă în spatele fondului Horizon Capital? Sunt în acest fond privat și obscur banii lui Plahotniuc, Platon, Filat, Șor?”, a menționat Cristian Mihai (Rizea).