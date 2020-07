Partea de sud a podului s-a prăbuşit, iar unele vagoane au căzut într-o parcare goală. Numeroase echipaje de pompieri depun eforturi pentru stingerea incendiului.

A freight train traveling on a bridge that spans a lake in a Phoenix suburb derailed on Wednesday, setting the bridge ablaze and partially collapsing the structure, officials said.#World #Arizonahttps://t.co/TdKaJ6Qr8K