Printre morţi se numără 11 copii cu vârste cuprinse între 2 şi 8 ani, care cel mai probabil călătoreau în poala părinţilor lor, a declarat pentru AFP un responsabil al poliţiei locale, Khadim Hussain.

Pakistan, provincial Sindh, tasheel Sehwan, an accident occurred today with a van, as a result of which, 18 passengers were killed, Remember that such accidents are common, especially on this https://t.co/jHzDX33jrM is a matter of shame.@CMSindh @UN_HRC pic.twitter.com/HCOlUmeitH