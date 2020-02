Dominic Calderon, în vârstă de 36 de ani, mergea cu bicicleta când a dat peste poliţista sub acoperire, potrivit Newsweek, preluat de Mediafax. Aceasta se prefăcea că este prostituată. Bărbatul a întrebat-o ce tarif are, apoi i-a cerut numărul de telefon pentru a apela la serviciile ei mai târziu. Calderon a spus că nu are bani, deoarece ia salariul peste câteva zile.