Walter Cunningham a murit la Houston, marţi dimineaţă, la vârsta de 90 de ani, a indicat agenţia într-un comunicat.

„Walt Cunningham a fost pilot de vânătoare, fizician şi antreprenor dar, mai presus de toate, a fost un explorator", a declarat Bill Nelson, directorul NASA, citat în comunicat.

„Cu Apollo 7, prima lansare a unei misiuni Apollo cu echipaj, Walt şi colegii lui au făcut istorie, deschizând calea pentru Generaţia Artemis pe care o vedem astăzi", a precizat Nelson.

„NASA îşi va aminti întotdeauna contribuţiile sale la programul spaţial al naţiunii noastre şi transmite condoleanţe familiei Cunningham", a adăugat directorul NASA.

Cunningham şi colegii săi, astronauţii Walter Schirra şi Donn Fulton Eisele, au pornit în misiunea spaţială Apollo 7 de 11 zile la data de 11 octombrie 1968.

