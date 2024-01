Grupul, o familie formată din trei persoane și doi ghizi turistici, s-au adăpostit într-un loc sigur în peștera Krizna Jama, lungă de 8,2 kilometri, care poate fi vizitată doar cu barca, relatează Reuters și AFP, potrivit HotNews.ro.

Sâmbătă seara, salvatorii au reușit să ajungă pentru scurt timp la grup și au livrat alimente, apă și un cort încălzit, au declarat, duminică, oficialii de protecție civilă din zonă jurnaliştilor.

Cei cinci adulți, adăpostiți într-un adăpost uscat, sunt într-o formă bună, au declarat salvatorii.

Dar, din moment ce grupul era situat la mai mult de doi kilometri distanță de intrarea în peșteră, o nouă echipă de scafandri are nevoie de trei până la patru ore pentru a ajunge la ei, au spus oficialii, adăugând că salvarea va depinde de momentul în care nivelul apei scade, a raportat agenția de presă STA. Acest lucru se poate întâmpla duminică noapte, dar poate dura și câteva zile.

Five people trapped in cave in Slovenia after heavy rain causes water levels to rise



