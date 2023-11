Şapte suspecţi au fost arestaţi în provincia Palermo, iar aleţi zece la New York, în cadrul unei ample anchete ce vizează fapte precum asociere mafiotă, extorcare, licitaţii trucate şi incendiere criminală. În cauză este vizat clanul Gambino, anunță poliţia italiană, potrivit AFP preluat de News.ro.

Familia Gambino este una dintre cele cinci mari familii ale mafiei italiano-americane din nord-estul Statelor Unite, alături de familiile Bonanno, Colombo, Genovese şi Lucchese.

Operaţiunea s-a desfăşurat în mod simultan la New York şi în provincia Palermo.

Italy\"s State police and the FBI staged a series of operations to detain 17 people suspected of belonging to mafia families active in Palermo and New York (crimes including mafia association and extortion). Investigators said the probe that led to the arrests showed that the… pic.twitter.com/L72HEpg1Ud