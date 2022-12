Autoritatea locală pentru regiunea Lyon/Rhone a declarat că incendiul a fost raportat pentru prima dată serviciilor de urgență la ora 3.12, iar până la ora 3.25 aproximativ 170 de pompieri și 65 de mașini de pompieri se aflau la fața locului, relatează The Guardian și Reuters.

Din primele informații, incendiul a izbucnit într-un bloc de apartamente cu șapte etaje din cartierul francez Mas du Taureau.

Ten people, including five children, were killed according to a provisional death toll after a fire broke out at a residential building in Vaulx-en-Velin near the French city of Lyon https://t.co/OcysFUYapY pic.twitter.com/jH3jMjrFfW