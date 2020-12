Oreste Teodorescu: Un gând sincer de Ziua Națională

De obicei, de ziua națională, ne întipărim un zâmbet conformist, rostogolim fraze pompoase, facem apel la memoria glorioasă a înaintașilor, căutăm citate pline de Semnificații patriotice și uităm câteva lucruri esențiale din istoria noastră cam tristă și lipsită de glorie. În ciuda marelui nostru apetit pentru progres, prosperitate și modernitate, am fost și încă mai suntem mult în urma fraților europeni. Am pornit târziu emanciparea, pendulând dramatic între Orient și Occident, nu am reușit nici măcar astăzi să alungăm mentalitatea evului mediu din zonele rurale, ne organizăm extrem de greu, nu înțelegem foarte bine regulile și disciplina, suntem destul de Leneși și comozi și încă avem falsa impresie că participarea noastră la jocul politic are sens doar în campaniile electorale.

