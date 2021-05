Sebastian Oancea: SF cu PeNeReRe

Îmi fac rezervare online pe site-ul CFR, companie care, prin PNRR, a fost restructurată și acum are profit și infrastructură, urc și dau de un parlamentar care merge cu trenul la muncă, la biroul din Moldova :). Intru puțin în vorbă cu el, mă întreabă dacă totul e bine la mine în teritoriu, după regionalizare, dacă am vreo problemă, îi spun mulțumit că totul e ok și îmi lipesc ochii de geam pentru a admira peisajele. Trec pe lângă codrii reîmpăduriți de Iohannis, văd urșii protejați de lege cum pasc fericiți și mă iau la întrecere, imaginar, cu mașinile - în totalitate electrice și nepoluante - care aproape că depășesc trenul pe autostrada Moldova.

Trenul ajunge în Vaslui și văd, cu coada ochiului, un monument dedicat copiilor morți în haznalele din curțile școlilor și îmi aduc aminte cum era țara asta înainte de PNRR, cum abundau televiziunile în știri cu tragedii de gen. By the way, televiziunile gen Antena 3 sau RTV au dispărut, pentru că acum avem un CNA apolitic, care a desființat mizeriile media.

Înainte să trec granița, în tren urcă doi bătrânei fericiți, din Botoșani, care tocmai au câștigat în instanță un proces de eliminare a ultimei pensii speciale a unui politician local. Sunt fericiți, și-au făcut rezervare pentru o vacanță din pensia mărită de noii politicieni, pentru cei 50 de ani de muncă în România. Vorbesc și de nepotul lor, reîntors în țară din străinătate, prin 2024, care lucrează la o firmă IT și cîștigă mai mult decît un angajat la stat, că acolo salariile au devenit mai mult decât decente.

Hai că m-a trezit din somn mașina de făcut praf prin oraș, a primăriei, tocmită pe bani grei să pară că avem un oraș european.