Sebastian Oancea: "Eroul" lui Oprișan, Mândrilă, latifundiar din donații

De câteva zile, la Spitalul Județean Focșani are loc un război – pe de o parte cadrele medicale care vin la lucru cu frica-n sân că oricând s-ar putea infecta cu Covid19, care nu au voie să dea informații presei – sub amenințarea demiterii – de cealaltă parte părțile politice beligerante – PNL cu prefectul în frunte, care cer conducere militarizată la spital, după ce, spun ei, lucrurile au scăpat de sub control, 8 cadre medicale fiind infectate, dar și însuși Mândrilă, și protectorul hoțului dovedit de conserve din Rezerva de Stat, destinate sinistraților inundațiilor din Vrancea, din 2005 – președintele Consiliului Județean Vrancea și al PSD Vrancea, Marian Oprișan, care-l consideră un erou pentru că a venit la lucru și s-a infectat.

