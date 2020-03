Sebastian Oancea: Buboiul corupției din Primăria Panciu începe să se spargă

Crama de vinuri a tatălui lui Dan Nica - Viticom - protejata Fiscului și ocolită de procurori

Familia Nica a fostului parlamentar PSD de Galați - Dan Nica - actualmente europarlamentar PSD, deține societatea Viticom - cu sute de hectare de vie, care îmbuteliază vin. Aproape la fiecare control al ANAF din ultimii 15 ani, această firmă a scăpat basma curată, datorită influenței pe care o avea colegul de partid al lui Dan Nica - Marian Oprișan, la vârful ANAF Vrancea dar și asupra procurorilor și polițiștilor vrânceni, lucru care este de notorietate în județul Vrancea, mai ales că șefii ANAF și ai Poliției au fost puși doar cu acordul lui Oprișan, de mai bine de 20 de ani.

Oprișan și-a negociat postul de vicepreședinte al PSD cu Dan Nica

Pentru că-și dorea o funcție la nivel înalt, baronul Oprișan și-a găsit rapid un aliat în persoana lui Dan Nica. El a negociat cu Dan Nica susținerea pentru europarlamentare, în schimbul susținerii ca baronul să ajungă vicepreședinte al PSD la nivel național, ceea ce s-a și întâmplat.

Oprișan, interceptat de DNA alături de Iulian Nica

În 2013, Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a avut convorbirile telefonice interceptate, alături de mai mulţi primari din Vrancea, potrivit rechizitorului DNA în dosarul privind fraudarea referendumului organizat anul trecut pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, dosar în care a fost trimis în judecată vicepremierul Liviu Dragnea.

Numele lui Marian Oprişan figurează şi pe lista persoanelor care au dat declaraţii de martori în acest dosar.

Astfel, declaraţia preşedintelui CJ Vrancea apare consemnată la data de 26 februarie 2013, Marian Oprişan fiind propus să fie audiat şi de ÎCCJ cu ocazia judecării cauzei. Au fost emise autorizaţii care au vizat convorbirile şi comunicările următoarelor persoane: Marian Oprişan, preşedintele CJ Vrancea, Valentin Biznă, primarul localităţii Tulnici, Ion Petre şi Iulian Nica, primarul oraşului Panciu, Vasile Grosu şi Aurel Hărăbor, primarul şi viceprimarul comunei Suraia, precum şi preşedinţii mai multor secţii de votare.

Panciu, sub cod roșu de corupție

Fostul consilier județean PNL, originar din Panciu, Ovidiu Burdușa, în prezent secretar de stat în Departamentul Diaspora din Guvernul Orban, spune că orașul Panciu este un oraș „al numănui”, după ce primarul Iulian Nica a fost reținut pentru corupție.

„Panciu, oraș închis din motive de cod roșu de corupție. În calitatea mea de consilier județean PNL Vrancea, timp de 3 ani, am semnalat permanent derapajele administrației publice locale sub conducerea lui Iulian Nica. Am tras un semnal de alarmă la neajunsurile din oraș, lucruri aduse la cunoștință de cetățeni. Am atenționat asupra limitării democrației prin faptul că Primăria Panciu a fost transformată în moșie PSD-Nica, prin lipsa unui viceprimar. Ba, mai mult, am scris mereu despre tâmpenii făcute de Nica, cel pe lângă care era ”iz” de corupție, dar pe care autoritățile abilitate nu-l prinseseră. Iată că acum, Nica PSD și-a petrecut noaptea la ”Beciul Domnesc”, semn că problemele descoperite la Panciu de procurori sunt alarmante.

Cu toate aceste date de mai sus, mă întreb, retoric, evident: cine conduce astăzi orașul Panciu?În condițiile în care, repet, primarul e reținut la răcoare și viceprimar nu avem?!”, a scris Burdușa pe Facebook.

Astăzi, după expirarea termenului de 24 de ore de reținere, există posibilitatea ca Iulian Nica, primarul din Panciu, aflat în arest, să fie dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.