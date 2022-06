De ani de zile, decidenții au ignorat sportul și cultura, care au devenit Cenușăresele societății noastre. Până nu demult ne mândream cu numeroase urcări pe podium și medalii de aur la competiții de top. Astăzi, lipsa de finanțare în sport face ca o medalie precum cea cucerită de Popovici să reprezinte un etalon. Este drept, astfel de sportivi se nasc o dată la decenii. Însă statul nu face nimic pentru a-i susține așa cum merită. Acum, toți încearcă să se cațere pe umerii campionului. Meritul nu aparține vreunui ministru, ori vreunui politician. Nu mai încercați să obțineți puncte electorale pe seama unui om care a muncit în condiții potrivnice pentru a cuceri aurul! Și vă dau un singur exemplu: știți câte bazine olimpice omologate are România? Unul singur! Știți câte piscine și bazine de înot sunt în Budapesta? Mai bine de 200! Atâta timp cât nu investim în sport, nici să nu ne așteptăm la rezultate. Nu susțin că este întâmplător ce se întâmplă cu David Popovici. Din contră: talentul lui fenomenal, dublat de eforturile părinților și de perseveranța unor tehnicieni care au șlefuit acest diamant - acestea sunt motivele care au contribuit decisiv la această performanță. Sunt furioasă din cauza tupeului fantastic de care dau dovadă unii politicieni care încearcă să obțină puncte personale pe umerii acestui campion.

Spre exemplu, ministrul Sportului - Eduard Novak. Acesta nu se dezminte și ne umilește încă o dată. El a postat un mesaj pe Facebook în care îl felicită pe tânărul sportiv. Mesajul a fost scris atât în română, cât și în maghiară, dar cu texte diferite. Mai exact, textul în română spune că ,,Toate inimile României au bătut azi în pieptul lui și i-au dat putere!”, dar în textul în limba maghiară lipsește această frază. A fost înlocuită cu ,,Toate gândurile noastre i-au dat putere astăzi". Nu, domnule ministru, nu gândurile dumneavoastră i-au dat putere. De la dumneavoastră, Popovici, Glință și mulți alți tineri care au ales să renunțe la copilărie și la o viață obișnuită, au nevoie de altceva: de soluții, de finanțare, de respect. Știți foarte bine că sporturile individuale sunt extrem de costisitoare. Când credeți, domnule ministru, că vom avea o lege care să încurajeze cu adevărat investitorii?

De ani de zile așteptăm o legislație care să atragă privații către acest domeniu. România este un bazin de talente, mereu a fost. Dar acestea se pierd din cauza lipsurilor cu care se confruntă pe drumul lung către succes. Și dacă nu se pierd, vor concura pentru alte țări care le oferă condiții decente și demne de valoarea lor. Dezastrul este uriaș și nici la sporturile de echipă nu stăm deloc bine. Mai în glumă sau nu, tot mai mulți dintre noi credem că meciurile naționalei de fotbal ar trebui anunțate prin Ro-Alert. Și cum să fie altfel într-o țară în care politicienii aflați la cârmă nu conduc și nici nu administrează, ci doar se luptă între ei pentru a obține o halcă și mai mare la masa îmbelșugată. Și nouă ce ne oferiți, domnilor? Ne-am săturat de firimituri! Nu mai vrem resturile care cad de la masa voastră. Vrem stabilitate și predictibilitate. Vrem o viață decentă, nu pomeni de 4 lei pe zi.

Vedem că se cam rupe lanțul de iubire în coaliția de guvernare. Sunt contre tot mai puternice între PSD și PNL care nu se înțeleg pe măsurile ce ar trebui să ne scoată din criză. Prețurile tot mai mari la carburanți sunt cele care îi bagă pe guvernanți în ședință de urgență. PSD îi cere ministrului Energiei să vină cu o altă variantă, dacă nu este posibila plafonarea propusă de social-democrați, la 7 lei litrul. Iar PNL cere soluții de la Finanțe. Pe de altă parte, ministerul Finanțelor a anunțat, deja, că acciza sau TVA la benzină și motorină nu pot fi reduse. Iar când ei se ceartă, tot noi pierdem. Și nici o opoziție cu adevărat puternică vedem că nu există în această țară. După ce au fugit ca dracul de tămâie de Ucraina, amenințarea cu Satan venită din partea lui Putin îi face pe liderii AUR să schimbe tactica pe frontul de acasă.

Simion observă cum se face Târziu pentru el în inimile românilor și simte că îi fug procentele de sub picioare. După ce a urcat pe piedestalul preferințelor românilor, partidul condus de cel mai controversat lider, de la Iliescu încoace, a fost lovit din plin de bombele care au căzut peste țara vecină. Asta pentru că cei care sunt în fruntea lui nu s-a delimitat niciodată de retorica pro-rusă. Ba mai mult, au ignorat discursul lui Zelenski în Parlamentul României. Ei bine, nu mai merge așa. Și s-au prins și ei. Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din Senat și Camera Deputaților întorc armele împotriva lui Putin și vor organiza o conferință cu tema: „28 iunie 1940 – Basarabia de sub ciubota de iuft a rușilor”. Aplaud inițiativa, însă nu pot să nu remarc faptul că scopul ei real este altul, adică unul pur electoral. Cu războiul la ușă, actorilor politici le arde de cu totul altceva decât de popor. Pentru că se apropie alegerile, Doamne ajută să mai apucăm 2024, freamătul de pe malurile Dâmboviței se intensifică. Acum se fac calculele și jocurile pentru a pune mâna pe putere.

Nu am nicio afinitate pentru vreunul dintre candidați, nu am un favorit. Recunosc și o repet: întotdeauna am fost de dreapta și așa am considerat că trebuie să votez. Dar nu am ezitat vreodată să critic sau să laud, atunci când a fost cazul, acțiunile celor care ne conduc. Și o fac în calitate de cetățean al acestei țări și, mai mult, ca jurnalist. Mă doare însă când văd că presa și-a pierdut din forța pe care o avea cândva. Ne dorim să schimbăm lucrurile în bine, nu doar pentru noi, ci mai ales pentru dumneavoastră, cei care ne priviți sau nu. Constat adesea, și de fiecare dată o fac cu mâhnire, că politicienii au agenda lor proprie. E greu să descifrăm legile puterii în haosul din această țară. Haos amplificat nu doar de noua reconfigurare globală forțată de războiul Kremlinului. Lipsa deciziilor ferme, ori aplicarea unora lacunare și cu dedicație pentru prietenii politici, au adus țara în acest punct în care stă să se rupă.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir