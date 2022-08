După cum a afirmat Anne Applebaum, politicienii din guvernele majoritare devin ușor atrași de gânduri și gândiri absolutiste. Aceasta arată măsura confuză a disprețului pe care grupurile ideologice o au în prezent unele față de altele și corupția cu care se confruntă, în măsura în care rezistența nu este percepută ca fiind autentică. Cu toate acestea, oamenii care în general par să câștige teren preiau puterea și acceptă că își rezervă privilegiul de a conduce și de a schimba cadrul pentru ei înșiși datorită presupusului lor „statut special”. Ei sunt cei care se adresează indivizilor, se împotrivesc impostorilor, proscrișilor, străinilor... ei sunt naționaliștii adevărați.

Ordinele sociale au nevoie de război, de tumultul care leagă straturile de dezamăgire și depozitele de timp pierdut.

Titlurile noastre de zi cu zi au fost: NATO este cu Kosovo. Rușii cu sârbii. NATO este cu Taiwan. China cu Rusia. Iranul cu Rusia. NATO susține Israelul. Este necesar ca, în această perioadă, discuțiile în general politice, geostrategice și de siguranță publică să nu devieze de la realitate. În afară de lobby-urile diverselor organizații și afilierile făcute peste noapte care inevitabil influențează opinia publică, accesul pe care îl avem la internet - în care realitatea începe să arate mult mai contrastantă și devine mult mai ușor de modelat, manipularea informațiilor ar trebui anulată cu un caracter tipic și ferm, nepermițând persoanelor lovite de primirea informațiilor să cedeze unei anchete ireversibile a dezamăgirii și a falsului.

Trebuie să înțelegem că, într-un efort de a îmbrățișa inovația și datele primite rapid, există posibilitatea ca odinele sociale să se afunde într-un eșec al inovației.

Senzația de nenorocire și absența controlului încep să păteze sistemele de reguli majoritare și raționamentul liber. Acest eșec a radicalizat ordinele sociale pentru a presupune că întregul concept adevăr versus minciună nu mai poate fi de acum reparat.

Într-un context de degringolandă economică și de lipsă de direcție, unealta ideologică este folosită pentru beneficii de grup mai presus de cele ale națiunilor.

În felul acesta, o ideologie absurdă se însămânțează pe teren fertil și, din păcate, crește o plantă parazitara, distructivă.



Ana Maria Păcuraru: Lying Seriously Affects Ones Health



In a world where there are outbreaks that keep roaring, the political clan splits into two subcategories of the philosophy of knowledge: Truth and Fake News. The division of knowledge, or rather said of research, is limited in a world where, under the right conditions, any society can turn against democracy.

As Anne Applebaum stated, individuals inside majority ruled governments become drawn to absolutist thoughts and thinking. This shows the confound measure of destain that ideological groups presently have for each other and the corruption they face to the degree to which resistance isn't perceived as being genuine. Nonetheless, the people who generally appear to win, take power and accept that they reserve the privilege to lead as well as change the framework for themselves due to their supposed „special status". They are the ones to address individuals, they go against tricksters, outcasts, outsiders... they are the genuine nationalists.

Social orders need war, they need the tumult that binds together layers of disappointment and stores of lost time.

Our everyday titles have been: NATO is with Kosovo. Russians with the Serbs. NATO is with Taiwan. China with Russia. Iran with Russia. NATO upholds Israel. It is rash that, nowadays, generally political, geo-strategical, and public safety discussion don’t deviate from reality. Apart from the lobbies of various organizations and the overnight affiliations that inevitably influence public opinion, the access we have to the Internet - where reality begins to look much more contrasting and becomes much easier to shape, the manipulation of information should be canceled with a typical and firm character, not allowing people struck by receiving information to succumb to an irreversible investigation of disappointment and falsehood.

We must understand that, in an effort to embrace innovation and fast data, there is the possibility that social orders will sink into a failure of innovation. This failure has radicalized social orders to assume that the concept of true versus false can no longer be repaired.

In a context of economic disintegration and lack of direction, the ideological tool is used for group benefits above those of nations.

This is how an absurd ideology is sown on fertile ground and, unfortunately, a parasitic, destructive plant grows.