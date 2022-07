În această situație sunt tot mai mulți români. Din cauza prețurilor uriașe, unii oameni sunt nevoiți să renunțe la anumite produse, iar traiul zilnic devine pe zi ce trece un lux.

Datele unui sondaj CURS arată că românii sunt mai îngrijorați de creșterea prețurilor decât de războiul de la graniță.

98% - creșterea prețurilor la alimente

96% - creșterea prețurilor la energie electrică și gaze

82% - posibilitatea ca războiul să ajungă în România

77% - războiul din Ucraina

76% - situația politică

41% - venirea refugiaților din Ucraina

31% - noul val de COVID

"Au urcat foarte repede (preturile - n.r.). Salariile sunt asa cum sunt, mici. Nu se ia nicio masura in privinta aceasta si pe zi ce trece de fiecare data preturile se maresc de la o zi la alta. Mai sunt de platit lumina, cablu, plus medicamente. Sunt alimente la care am renuntat ca nu avem (bani - n.r.). Luam strictul necesar, ceva mai ieftin", afirma o romanca.

Iar veștile nu sunt deloc bune. Fermierii anunță un nou val de scumpiri din toamnă. Alimentele de bază s-ar putea scumpi, din nou, cu până la 30% din cauza secetei. Și analiștii avertizează că inflația va continua să crească.

"O penurie de produse la raft va inseamna din pacate o crestere de preturi, mai ales pentru produsele alimentare de baza pentru ca acestea vor crea cele mai mari probleme in conditiile in care mare parte din populatie cu astfel de produse se alimenteaza in momentul de fata pentru ca produsele mai sanatoase, mai procesate, costa mai mult", a declarat analistul economic Adrian Negrescu.

Pâinea, brânzeturile, lactatele și carnea sunt printre produsele pentru care vom plăti mai mult de la toamnă. Experții spun că inflația se va menține la un nivel ridicat până la jumătatea anului viitor.