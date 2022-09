Analiştii CFA România estimează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuală, pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat fiind 5,0465 lei pentru un euro.



"Pe fondul datelor macroeconomice pozitive înregistrate în luna august, indicatorul de încredere macroeconomică a înregistrat o creştere semnificativă. Însă, atât indicatorul de încredere, cât şi componenta sa de anticipaţii rămân la niveluri reduse, ceea ce este consistent cu anticipaţii de decelerare a economiei în următoarea perioadă. Anticipaţiile inflaţioniste au înregistrat prima scădere din ultimii doi ani, participanţii estimând însă că inflaţia va rămâne exprimată în două cifre cel puţin în următoarele 12 luni", a afirmat Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al Asociaţiei CFA România.



Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut la valoarea de 45,6 puncte. Această situaţie s-a datorat în special creşterii cu 10,1 puncte a componentei de anticipaţii. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni a scăzut, ajungând la o valoare medie de 10,05%.



În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, peste 88% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9818 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0465 lei pentru un euro. Ambele valori anticipate înregistrează o corecţie faţă de exerciţiul din luna iulie.



Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 11 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.



Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii şi anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.



Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobândă, cursul de schimb euro/leu, indicele bursier BET şi condiţiile macroeconomice globale.



Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 160 de societăţi membre ale CFA Institute. În prezent, Asociaţia CFA România are peste 260 de membri.