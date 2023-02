Înmatriculările de autoturisme noi in România au crescut in ianuarie 2023 cu 31,37% fata de ianuarie 2022, atingând un volum de 12.266 unități, potrivit datelor oferite de Asociația Constructorilor de Autoturisme din România (ACAROM).

Clasamentul pe marci autoturisme noi, ianuarie 2023:

DACIA = 4.574 unitati RENAULT = 1.223 unitati HYUNDAI = 765 unitati TOYOTA = 730 unitati VOLKSWAGEN = 626 unitati SKODA = 578 unitati FORD = 546 unitati MERCEDES = 439 unitati BMW = 438 unitati SUZUKI = 378 unitati

In ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară in România, volumul acestora a atins in ianuarie 2023 cifra de 23.260 unități, o scădere de – 4.5 % fata de ianuarie 2022.

În decembrie 2022, ultimele date disponibile la nivel comunitar, înmatricularile de autoturisme noi în UE au crescut cu +12.8% fata de decembrie 2021, atingandu-se un nivel de 897.115 unități, dar pe ansamblul anului s-a consemnat o scădere de 4.6% față de 2021.