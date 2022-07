BNR a decis: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022; păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Economiștii au previziuni sumbre: acestea se vor majora cu câteva sute de lei până la sfârșitul anului. Între timp, legea care le permite românilor să își amâne ratele nu are încă norme de aplicare, așa că nici măcar ajutorul promis de stat nu îi poate salva de ratele uriașe.