Sfaturi pentru achiziționarea unei mașini

Daca vei imprumuta bani pentru achizitia ta, imprumutul ales de tine este extrem de important. Un imprumut auto te ajuta sa cumperi o masina care costa mai mult decat iti poti permite. Cu exceptia cazului in care ai o economie substantiala pentru a plati o masina cu banii jos, probabil va trebui sa faci un imprumut, si sa platesti masina in rate.

Planificarea corecta a unui credit rapid inainte de a cumpara o masina, poate imbunatati sansele de a primi imprumutul si de a obtine cea mai buna dobanda. De ce trebuie sa tii cont atunci cand vrei sa faci un imprumut pentru achizitionarea unei masini:

Istoricul bancar

Istoricul bancar si veniturile tale, stabilesc daca vei fi aprobat pentru un imprumut. Cu un istoric de credit bun, poti obtine o dobanda mai mica, ceea ce inseamna ca vei plati mai putin pentru vehiculul tau. Asigura-te ca nu esti inregistrat in biroul de credite, si ca istoricul tau bancar este curat. Creditorii vor decide daca esti eligibil pentru un imprumut, numai in urma unei verificari.

Bugetul tau

Determina cat poti cheltui, luand in considerare plata in avans si ratele lunare, inainte de a incepe sa te uiti la masini. De asemenea, retine ca unii agenti de vanzari te pot convinge ca masina este accesibila daca faci un imprumut pe termen lung, cand, in realitate, depaseste bugetul tau. Pentru a stabili cum doresti sa controlezi platile, trebuie sa intelegi mai intai ce inseamna acestea:

Plata anticipata: o plata pe care o platesti in avans atunci cand achizitionezi masina. Cu cat este mai mare plata in avans, cu atat imprumutul si ratele lunare sunt mai mici. Este incomod sa oferi un avans mare, dar pe termen lung iti va fi mai usor sa platesti o rata mai mica.

Plati lunare: plati regulate pe care le efectuezi pentru un anumit numar de ani. Obtine o rata pe care o poti plati in mod confortabil. Trebuie sa tii cont si de evenimente neanticipate care ti-ar putea afecta veniturile. Venitul tau ar putea scadea sau te poti confrunta cu cheltuieli neasteptate in urmatorii ani.

Creditori

Poti obtine un imprumut pentru achizitia unei masini, de la mai multe institutii, nu doar de la un dealer auto. Alte optiuni sunt uniunile de credit, bancile sau creditorii online. In cele mai multe cazuri, dealerul auto nu-ti va oferi cel mai avantajos imprumut, de aceea este important sa compari ofertele.

Penalitati

Asigura-te ca banca iti permite flexibilitatea de a accelera platile, sau de a plati imprumutul complet fara penalitati. Pana la urma, viata este imprevizibila si poate fi necesar sa-ti platesti datoriile rapid, daca este posibil. Gaseste un creditor care iti va permite sa efectuezi plati suplimentare sau sa platesti imprumutul in totalitate fara penalitati. Este important sa citesti cu atentie contractul de imprumut, deoarece multi creditori cauta modalitati de a descuraja plata anticipata.

Sursa foto: www.freepik.com