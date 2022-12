Momentul culminant era mesajul lui "Nea Nicu", difuzat chiar înainte de miezul nopții. Era așteptat cu sufletul la gură nu pentru că liderul comuist ar fi transmis ceva interesant, ci pentru că după acest moment începea adevăratul divertisment.





Din perspectivă istorică, discursul din 31 decembrie 1988 a căpătat o semnificație deosebită, nu prin ceea ce a transmis, ci pentru că a fost ultimul. În mai puțin de un an, în ziua de Crăciun a anului 1989, Nicolae și Elena Ceaușescu erau executați, la Târgoviște.





Într-o Românie saturată de fostul dictator, în care lumea tremura de frig în case, iar programul televiziunii ajunsese la doar câteva ore pe zi, majoritatea dedicate fostului șef de stat, ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu avea să conțină, practic, idei similare cu cele ale anilor trecuți: realizările pe drumul socialismului și urări de bine.





Cum arăta o parte a discursului din 1988: "Dragi tovarasi si pretini, cetateni ai Republicii Socialiste Romania. Incheiem anul 1988 cu importante realizari in dezvoltarea fortelor de productie si ridicarea gradului general de civilizatie al patriei noastre socialiste. [...] Pe baza tezelor din aprilie, cu privire la probleme fundamentale si stadiul actual al constructiei socialiste in patria noastra, a evidentiat cu putere marile realizari obtinute de poporul roman in constructia socialismului, spre visul de aur al omenirii, pana in anul 2000 [...]".



TVR a păstrat în arhive nu doar mesajul de Anul Nou rostit de Nicolae Ceaușescu în 1988, ci și "duble" de la filmări, pe care le-a făcut publice la mulți ani după moartea fostului dictator.





După discurs începeau programele "umoristice". Erau nelipsite "farsele TV", cu Florin Piersic, Nea Marin sau Toma Caragiu, "Parada slagarelor", "Tele-ravase", Corul Madrigal si altele. Programul se incheia dimineata la ora 05,00, cu dansul Perinita. In prima zi din an, programul de Revelion era reluat aproape in integralitate sub genericul "Daca doriti sa revedeti".