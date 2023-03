Cuviosul Ilarion a fost staretul manastirii Pelechit din Helespont, in Asia. Plin fiind de Duhul Sfant, el a stralucit ca un soare printre oameni, vindecandu-i de boli si curatindu-i de duhurile cele necurate. Acest barbat dumnezeiesc a luat mai apoi mucenicia in timpul lui Leon Armeanul (813-820) care pornise din nou prigonirile contra aparatorilor sfintelor icoane. Impreuna cu alti patruzeci de monahi Cuviosul Ilarion a fost alungat in surghiun la Efes, si acolo a pierit in temnita.