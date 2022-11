Potrivit relatărilor, Maria Mihăescu a intrat în lumea bună a Bucureștiului pe filiera plăcerilor carnale. Descrisă drept prostituată de istoricul Neagu Djuvara, dar și în istoria Poliției Capitalei, Mița Biciclista ar fi avut pe listă clienții renumiți precum pictorul Nicolae Grigorescu, dr. Nicolae Minovici, poetul Octavian Goga, ba chiar capete încoronate precum Regele Ferdinand al României și Leopold al Belgiei.





„Această femeie a prosperat nespus, a ajun să aibă un palat (despre care se spune că i-ar fi fost dăruit de Regele Carol al II-lea, situat pe strada C. Tell 9-11 din București). Se îmbrăca după ultimele jurnale de modă, lua masa la restaurantul hotelului Athene, făcea fasoane oricui, iar în anii '40 s-a măritat chiar cu un general. A sfârșit la bătrânețe, ruinată și părăsită,” scrie comisarul de poliție și dr. în istorie Florin Șinca, în Istoria Poliției Capitalei.





Porecla devenită celebră i-ar fi fost dată încă din 1898 (când avea circa 14 ani) de către jurnalistul George Ranetti, inspirat de gestul șocant pentru moravurile acelor vremuri de a plimba cu bicicleta pe Calea Victoriei. În plus, Ranetti ar fi fost și unul dintre pretendenții pe care Mița l-ar fi respins.



La începutul secolului era deja un personaj monden de primă mărime, cu trecere în cele mai înalte ceruri de afaceri și politice, după cum dovedeșre și o caricatură din revista Furnica, din 1914.





sursă: dacoromanica.ro

LEGENDELE MIȚEI. BICICILISTĂ ȘI „COTROCEANCĂ”





Mița Biciclista era o femeie frumoasă, nu prea înaltă, cam de un 1.60 înalțime, cu părul blond tuns scurt şi cu ochii verzi-albaştri.



În "Bucuresti. Carte de bucăți", criticul literar Dan C. Mihailescu a afirmă că încă dinaintea Primului Război Mondial circula prin București bârfa potrivit căreia Mița ar fi fost amanta Regele Ferdinand, "de unde Mariei i s-a spus Mita Cotroceanca".



După venirea comuniștilor, în 1947, Maria Mihăescu a reușit să-și păstreze impresionatul edificiu din C. Tell, dar a fost nevoită să închirieze camerele, iar legenda spune că ar fi ajuns să-și scoată la cerșit soțul, în uniformă de general, pentru a merge din când în când la un restaurant de lux, în amintirea vremurilor bune.



" Era o femeie in jur de 60 de ani, de statura potrivita, nici grasă, nici slabă, arogantă. Ceilalți chiriași mi-au spus că e prețioasă, că a fost ce-a fost”, este descrierea făcută de o fostă chiriașă din a doua jumătate a anilor \"40, potrivit lui Mihai Știrbu.



Mița Biciclista a murit în sărăcie, în 1968, la 83 de ani.





LUMEA MIȚEI REVINE LA VIAȚĂ



Casa în care a locuită celebra „cocotă” Mița Biciclista a fost readusă la viață și recondiționată, fiind unul dintre cele 159 de monumente de valoare națională din patrimoniul Capitalei. Pe 19 noiembrie, clădirea își redeschide porțile publicului, urmând să devină un spațiu al comunității urbane creative.

Casa "Mița Biciclista", strada General Christian Tell 11, București.