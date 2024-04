Radu Preda a relatat că l-a cunoscut pe Emil Cioran "cu aproximativ doi ani înainte de declanșarea teribilei sale boli" și așa a aflat cum renumitul filozof care a scris "Pe culmile disperării" a descurajat o sinuciere.

"A fost fratele meu, Aurel, în vizită la mine. L-am dus să vadă, bien sûr, turnul Eiffel, când, la un moment dat, forfotă. Donc. Un tânăr tocmai dorea să se sinucidă, aruncându-se de la ultimul etaj. Era aproape de mine și l-am auzit spunând: "Viața nu are niciun rost. Am citit asta și la Cioran!" "Cioran sunt eu!", m-am trezit spunând. Tânărul: păi să ne aruncăm împreună! Nu pot azi. Îl am în vizită pe fratele meu din România. A primit greu viza (ca să călătoreaască din România în Franța - N.R:) ... În fața acestei banale fundamentări a refuzului unui gest extrem, a renunțat", a relatat Radu Preda, potrivit podul.ro.