Președintele cecen Ramzan Kadîrov a postat marți pe Telegram un videoclip parodie în care îl obligă pe președintele Volodimir Zelenski să semneze predarea Ucrainei către Rusia.

Falsul președinte recită, cu vocea tremurândă visul cel mare al rușilor, capitularea Kievului.

Liderul cecen a jucat în rol secundar și ține mâna amenințător pe umărul actorului care schițează pe hârtie litera „z”, simbolul agresiunii ruse din Ucraina.

Kadîrov îi amintește că trebuie să îi îndeplinească o fantezie și să rostească sloganul trupelor cecene, citez ”Ahmad este puterea”.

R. Kadyrov: "In connection with the pushback of Ukrainian forces in Lugansk and the complete liberation of the republic from the Bandera invaders, Zelensky signed an act of unconditional surrender." pic.twitter.com/u4JNIde5tn