Am fost în urmă cu câteva zile cu secretarul general Stoltenberg la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde am vizitat contingentul american care a venit în România, am văzut cu plăcere militari şi piloţi din Germania şi Italia. Salutăm decizia Franţei care s-a oferit să conducă un nou grup de luptă în România. (...) Vedem o prezenţă aliată consistentă, a afirmat Mircea Geoană în interviul realizat de defenseromania.ro.

Secretarul general adjunct al NATO a mai adăugat că cea mai puternică alianţă militară din istorie se gândeşte la modul cel mai serios ca pe termen mediu şi lung să aibă o „postură militară mai puternică” şi „o planificare militară care să ţină cont de această nouă realitate din partea Federaţiei Ruse”.

În acest context trebuie spus că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) are în derulare un proiect de dezvoltare a bazei aeriene Mihail Kogălniceanu, iar investiţia totală este de 12,173 mld. lei, fără TVA.

Practic, unitatea militară va fi reconstruită după standardele NATO şi va avea toate facilităţile întâlnite la construcţiile similare aliate.

Experţii militari susţin că investiţiile masive pe care Ministerul Apărării Naţionale (MApN) le va face în Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu vor creşte de câteva ori capacitatea acesteia de a găzdui militari români şi aliaţi, fiind dimensionată la nivel de brigadă.

Cel mai probabil, acolo vor fi aduşi până la 8.000 de militari, cel mult 10.000 în unele momente de vârf. Oricum, va fi cea mai importantă bază aliată la Marea Neagră şi este o reacţie a alianţei la mişcările Rusiei din Crimeea. Şi probabil aici va funcţiona o unitate de tipul «multi-domain task forces», care va cuprinde militari din mai multe arme. Nu vor lipsi puşcaşii marini care sunt prezenţi şi acum, a declarat, cu ceva timp în urmă, generalul Alexandru Grumaz.

La Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu au ajuns recent, cu tot cu blindatele lor Stryker, 1.000 de militari americani care fac parte din Regimentul 2 de Cavalerie Stryker (2nd Cavalry Regiment). Ei s-au adăugat altor în jur de 700 de soldaţi americani, organizaţi într-un grup de luptă, cu mijloace blindate şi chiar elicoptere de atac şi transport, care se află deja de mai multă vreme în baza militară din judeţul Constanţa.