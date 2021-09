Printre exemplele de conţinuturi ce nu vor mai fi permise pe YouTube se află afirmaţii precum cele conform cărora vaccinul antigripal provoacă infertilitate şi vaccinul ROR, conceput pentru a oferi protecţie împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei, poate să provoace autism, potrivit noilor condiţii de utilizare a platformei YouTube.



Compania specializată în partajarea de videoclipuri online, deţinută de grupul Alphabet Inc., va interzice, de asemenea, canalele asociate cu mai mulţi activişti antivaccinişti importanţi, precum Robert F. Kennedy Jr. şi Joseph Mercola, susține un purtător de cuvânt al platformei YouTube.



Decizia a fost luată într-o perioadă în care YouTube şi alte companii-gigant din industria tehnologiei, precum Facebook Inc. şi Twitter Inc., au fost criticate pentru faptul că nu au adoptat măsuri suficiente pentru a stopa răspândirea ştirilor medicale false pe platformele lor, relatează Agerpres.