„Dorim să cunoaștem cauza evenimentelor. Analizele sunt în curs de desfășurare, așa că nu suntem foarte siguri despre ce este vorba în acest moment”, a declarat marți secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, citat de Le Figaro.

„Nu vrem ca acest conflict să se extindă”, a spus el.

Reamintim că în ultima perioadă în Transnistria au avut loc o serie de explozii iar Tiraspolul a introdus cod roșu de alertă teroristă și a anulat parada militară de 9 Mai.

Prima explozie a avut loc la ora 6.40, iar cea de-a doua la 7.05, potrivit Ministerului de Interne de la Tiraspol. Nu a fost înregistrată nici o victimă umană, dar ambele antene de mare putere au fost scoase din uz.

Și luni a fost raportată o explozie în Transnistria, la sediul Consiliului de Securitate din Tiraspol, fără a fi înregistrate victime. Ministerul Apărării din Ucraina a declarat că ar fi vorba despre o provocare a Rusiei pentru încălzi conflictul înghețat din Transnistria.

Regiunea Transnistriei s-a separat de Chișinău după căderea Uniunii Sovietice, are propria monedă și propriile instituții, iar teritoriul are o populație de aproximativ jumătate de milion de persoane. Zona este dependentă de Rusia care are desfășurate trupe militare pe teritoriul regiunii separatiste pro-rusă.