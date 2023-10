Un grup mare de protestatari anti-israelieni ocupă, miercuri seara, rotonda Capitoliului SUA din Washington, D.C. Protestatarii cer și cer o încetare a focului în Gaza, în timp ce scandează în timp ce țin pancarte și semne, „Încetează focul evreilor acum”.

Poliția Capitoliului din SUA a făcut mai multe arestări, deoarece demonstrațiile nu sunt permise în clădirile Congresului, conform regulamentelor Poliției Capitoliului.

