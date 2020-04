Vremea 8 aprilie 2020 - S-au înregistrat -10 grade, noaptea trecută. Cum evoluează temperaturile

Vremea 8 aprilie 2020. Desi noptile, implicit si diminetile, au ramas reci (azi-noapte, la Miercurea-Ciuc, a fost ger, -10 grade Celsius), vremea este in incalzire, astfel ca azi vom avea maxime intre 14 si 22 de grade, un pic mai mici în zona litoralului, unde se opresc pe la 11 grade. Vantul s-a domolit si el, nu sufla mai mult de moderat, iar presiunea atmosferica este in scadere***

Vremea 8 aprilie 2020. In Bucuresti, am pornit in zi cu 1...3 grade, in imprejurimile orasului minima a coborat chiar sub 0, spre -2 grade, iar asta inseamna din nou conditii de bruma. La amiaza, insa, se vor atinge 21 de grade Celsius, va fi senin si vantul va sufla slab si moderat.***

Vremea 8 aprilie 2020. La munte, zi mai calda decat normal, senina, vantul sufla cel mult moderat... Maximele.... O zi de greu de indurat in izolare, dar fie vremea oricat de frumoasa, noi #stamacasa, ca sa moara covidul de plictiseala. Rabdare, deci, si nu uitati: "orice deșert ascunde undeva o fântână"