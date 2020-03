Vremea 25 martie - Cod galben, temperaturi scăzute

Vremea 25 martie. ANM a actualizat ieri avertizarile de vreme rea. Astfel, in acest moment si pina maine dimineata, la ora 10, avem cod galben de vint intens, 55-80 km/h, în zona montana, în nord-estul Munteniei şi pe litoral, iar in zona montana a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Hunedoara şi Gorj, vântul va fi in continuare de cod portocaliu, cu rafale de 80...110 km/h, spulberând puternic zapada.***

Vremea 25 martie. In consecinta, astazi, vremea ramane deosebit de rece. În regiunile vestice, sudice şi parţial în centru, cad precipitaţii slabe, pe arii restranse, in special sub forma de lapoviţã şi ninsoare, la munte ninge, iar in restul tarii sunt doar innorari trecatoare.

Vremea 25 martie. Vântul sufla cu 55-80 de km/h la munte, în nord-estul Munteniei şi pe litoral, iar în zona montana a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Hunedoara şi Gorj, rafalele ating chiar 80...100 km/h. Izolat se formeaza gheţuş, sau polei. Temperaturile maxime, in aceasta dupa-amiaza, vor fi cuprinse între 0 şi 9 grade. Presiunea atmosferica este in scadere, azi.***

Vremea 25 martie. In Bucuresti, o zi deosebit de rece şi mohorata, cu o maxima o idee mai mare decat ieri, dar degeaba, pentru ca vantul sufla cu viteze de cod galben, 45-50 km/h la rafala. Asadar, mai avem o zi si-o noapte grele si dinspre vreme, dar cumva binevenite, pentru acei dintre dvs consemnati la domiciliu -aruncati o privire pe geam si va trece cheful de iesit, si fara ordonante militare.

Vremea 25 martie. Mai greu va fi pentru ceilalti, care peste toate grijile, mai trebuie sa venim si la munca si sa dam piept cu rafalele de vant. Asa ca, daca va simtiti deprimati de vremuri si vreme, ganditi-va ca se poate, iata, si mai rau. Sau, si mai bine, amintiti-va vorbele Micului Print: "orice deșert ascunde undeva o fantana". Ajungem noi si la ea.