Vremea 18 martie 2020 - Oscilatii mari ale temperaturilor

Vremea 18 martie 2020 Astazi, o zi mai calda decat ieri si mai caldã decât normalul aceastei perioade, îndeosebi în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, exceptând jumãtatea de sud-est a ţãrii, unde se va innora temporar, dar cu totul izolat vor cadea precipitaţii slabe sub forma de ploaie, iar în zonele montane aferente sud-estului tarii, precipitatiile vor fi mixte.

Vremea 18 martie 2020 Vântul sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curburã, iar pe arii restrânse, temporar, şi în sud-est. Temperaturile maxime, in aceasta dupa-amiaza, vor fi cuprinse între 8 şi 17 grade. Local în centru şi pe arii restrânse în restul tarii, acum, dimineaţa, este bruma si, izolat, condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică scaden uşor azi, la valori de regim anticiclonic.***

Vremea 18 martie 2020 In Bucuresti, am inceput ziua cu -1...1 grad, chiar mai putine în zonele preoraşenesti, unde iar s-a produs bruma. Apoi, insa, ziua va frumoasa si in incalzire, cu cer variabi, vant slab si moderat si o maxima de 14 grade.***

Vremea 18 martie 2020 La munte, vreme în general frumoasã, cu temperaturi in crestere, în majoritatea masivelor. Sunt ceva innorari, acum, în prima parte a zilei, îndeosebi în Carpaţii Orientali, unde izolat vor fi posibile precipitaţii slabe, mixte, insa apoi cerul devine variabil. Vântul sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri pe crestele Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor de Curburã. Maximele, in crestere usoara fata de ieri....