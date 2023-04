Acestea sunt imaginile dezastrului lăsat în urmă de tornada devastatoare care a distrus orașul Little Rock din statul american Arkansas. Tornada a ucis doi oameni și a rănit alte câteva zeci. Acoperișurile caselor au fost luate de furtună, copacii au fost puși la pământ și mai multe mașini au fost distruse.



"Este cel mai groaznic lucru prin care am trecut. Încă tremur. Am fugit cât de repede am putut către baie mi-am acoperit capul și am auzit o explozie puternică", a povestit unul dintre supravietuitori.







În nordul ţării, în statul Illinois, o persoană şi-a pierdut viaţa după ce acoperișul unei săli de spectacole s-a prăbușit în timpul unui concert de heavy metal. Alți peste 20 de spectatori au fost grav răniți.

WATCH: Roof collapses during Morbid Angel concert in Belvidere, Illinois. Reports of multiple victims



Sending our prayers to those affected. pic.twitter.com/H5NTzsVLly — THIS DAY IN METAL (@ThisDayInMETAL) April 1, 2023

Spitalul din Arkansas, singurul centru major de traumatologie din regiune, a declarat stare de alertă de nivel 1 pentru victime în masă.









Și în Marea Britanie vremea s-a dezlănțuit. Furtuna Mathis a doborât copaci și stâlpi de electricitate și mii de oameni au rămas în beznă. Mai multe drumuri au fost blocate, iar sute de zboruri anulate.







Aceeaşi furtună a făcut victime în Franţa. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut pe el.