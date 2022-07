Un montaj distribuit pe rețelele de socializare arată că liderii celorlalte state participante la summit-ul țărilor riverane Mării Caspice -Iran, Kazahstan și Azerbaidjan- au fost întâmpinați la scara avionului cu flori, pâine și sare.

În schimb, Vladimir Putin se pare că n-a avut parte de o astfel de primire, filmare prezentându-l în timp ce străbate distanța de câteva zeci de metri de la aeronavă la mașina de protocol fără a avea pe nimeni alături.

Liderul rus pare să aibă, în continuare, unele dificultăți de deplasare, mișcându-și mult mai puțin mâna dreaptă, prin comparație cu mâna stânga.

⚡️ During the Caspian summit in Turkmenistan, Vladimir Putin was not met at the plane.



The rest of the participants were greeted with bread and salt and flowers. pic.twitter.com/OhDoDr47ZD