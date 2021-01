Vlad Voiculescu, mesaj TULBURĂTOR după moartea bunicii

Realitatea PLUS

Ministrul povestește că și-a pierdut bunica la sfârșitul lunii decembrie, chiar în momentul în care el se afla la audierile din Parlament. Femeia a căzut în casă, a fost operată, dar nu și-a mai revenit după intervenția chirurgicală. La scurt timp, familia a aflat că fusese infectată și cu Sars Cov 2. Vlad Voiculescu a mărturisit îndurerat că și-a pierdut ambele bunici într-o singură lună.

Vlad Voiculescu, pe pagina oficială de Facebook: „De 20 de ani încoace am trăit cu o teamă. Teama să o pierd pe mamaie - bunica mea din satul în care am crescut. Nu mai știu exact când, dar cândva aproape de momentul când știam că voi pleca din sat la facultate, mi-am dat seama cât de importantă este pentru mine, că este bolnavă și cât mi-e de frică să o pierd. De fiecare dată când sunam sau eram sunat îmi era teamă și de fiecare dată când plecam de la ea, dupa ce mă conducea până în prag sau până la poartă, când ea nu mă mai vedea, îmi făceam cruce și îi mulțumeam lui Dumnezeu că e bine. Am avut o mamaie la țară și o bunică la oraș. În ultima lună le-am pierdut pe amândouă.”