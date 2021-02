Vlad Voiculescu a explicat la Realitatea PLUS faptul că nu a fost vorba de un incendiu în secția mobilă de ATI, ci doar de o mică degajare de fum văzută de personalul de gardă din acea unitate.

"Cineva s-a speriat, nimic mai mult. Am în față caravana, e un TIR cu echipamente medicale unde 7 pacienți neintubati. De la generator a ieșit puțîn fum, la un moment dat. Nu putem consideră că generatorul a avut ceva in neregulă. Procesul asta se poate declanșa automat și poate să scoată fum, asta e explicația pe care am primit-o. Nu a fost foc. Cei care au fost de garda au anunțat pompierii.

Vorbim despre un echipament relativ nou.

După ce s-a întâmplat la Matei Bals, atunci când e măcar o frântură de posibilitate că un asemenea lucru să se întâmple, trebuie să se intervină prompt. Din fericire, de dată asta nu a fost cazu", a explicat ministrul Vlad Voiculescu.