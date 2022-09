Procurorii care instrumentează cazul preotului nu sunt de acord cu măsura cercetării acestuis sub control judiciar și vor solicita, săptămâna viitoare, plasarea sa în arest preventiv. Între timp, Visarion Alexa este audiat din nou la secția de poliție din Joița, unde a fost plasat sub control judiciar. Potrivit surselor Realitatea Plus, preotul a colaborat bine cu anchetatorii și le-a oferit informatii, dar este așteptată și încheierea analizei datelor din telefonul mobil al suspectului.

Între timp, în spațiul public a apărut mărturia unei noi presupuse victime a părintelui. Femeia, care dorește să-și păstreze anonomatul, a făcut mărturii cutremurătoare despre abuzul la care a fost supusă în timpul unei spovedanii.