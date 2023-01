„Astăzi am făcut o vizită de lucru inopinată la Hidrocentrala Porțile de Fier 1. Am stat de vorbă cu angajații și am cerut o evaluare a condițiilor de muncă. Astăzi la PF producem 35% din totalul producției de energiei electrică al Hidroelectrica”, a transmis Virgil Popescu în mesajul postat pe Facebook.

Virgil Popescu a început săptămâna trecută mai multe vizite inopinate în țară, primele în județul Gorj la carierele Complexului Energetic Oltenia, după tragedia de la cariera Jilț Sud, în care 3 mineri au murit și alși 7 au fost răniți.