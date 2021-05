Ministrul Energiei a făcut câteva precizări în acest sens pe pagina oficială de Facebook.

Virgil Popescu: „Am vizitat astăzi si Centrala de la Lotru Ciunget - unul dintre obiectivele fanion al Hidroelectrica in ceea ce priveste tehnologia. Am avut discuții deschise cu conducerea companiei, referitoare la strategiile de dezvoltare, care pun in practica, in mod special, proiectele de cercetare și aduc inovare. Prin vizita mea de azi, in judetul Vâlcea, vreau sa dau un semnal ca încurajez companiile românești să își îndrepte cu fermitate atenția și proiectele către tehnologiile viitorului. Hidroelectrica are ca centru de interes dezvoltarea către energie verde și, între altele, face deja pași concreți către producția de hidrogen din sursă regenerabilă. Sunt convins că pe acest drum poate atrage, cu beneficii imense, expertiza venită din cercetarea românească. Am văzut la Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice tehnologii avansate și nu pot decât să îndemn către o stransa colaborare. Parteneriatul între Guvern, industrie și cercetare sta la baza tuturor proiectelor pe care ni le popunem prin Planul Național de Redresare și Reziliență.”

Hidroelectrica este interesată de diversificarea afacerilor către zona producției de hidrogen verde, având în derulare proiectul Hidrogen Verde pe Dunărea Albastră. De asemenea, compania este preocupată de dezvoltare și pe zona de electromobilitate, precum și de diversificarea portofoliului către producția eoliană, solară etc.



Ministrul Energiei a vizitat Centrala hidroelectrica de la Lotru Ciunget și a purtat discuții cu președintele companiei producătoare de energie, Bogdan Badea, conform Hotnews.



Hidroelectrica are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice cu o putere instalată totalizând 6.482 MW. Societatea are, de asemenea, în portofoliu parcul eolian de la Crucea, ci o capacitate instalată de 108 MW.