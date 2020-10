Virgil Musta, avertisment tulburător: cât mai rezistă sistemul sanitar, în ritmul actual de infectări Covid 

"Numarul de cazuri e atat de mare, incat a creat o presiune enorma asupra sistemului de sanatate. Nu mai sunt locuri la nivelul ATI, ne batem pentru aceste locuri. Mai avem foarte putine locuri in spitalele suport. Asta inseamna ca, in curand, nu vom mai avea unde sa internam pacientii care au nevoie de terapie, de oxigen. Suntem in pragul de a ajunge in situatia Italiei, unde pacientii mureau la domiciliu pentru ca nu mai aveau unde sa se interneze", a transmis medicul Virgil Musta, intr-o interventie la Radio Europa FM.

Referitor la respectarea regulilor, medicul a spus ca este "doar o problema de vointa si responsabilitate".

"Este momentul ca institutiile statului sa actioneze mult mai ferm. Sa nu lase ca oamenii sa nu mai respecte regulile. Poate in ultimul ceas vom avea o schimbare de atitudine si nu vom ajunge in situatia Italiei", a mai precizat Virgil Musta.