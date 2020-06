VIDEO Viorel Cataramă, explicații despre teoria sa COVID și de ce este un „mic Donald Trump al României”

Cataramă: Pandemia de coronavirus este „lupta UE și a socialiștilor din Partidul Democrat din SUA ca să nu câștige Donald Trump”

„Ce sănătatea populației?! Interesul e sa fraudeze alegerile, să vorbeasca de un eventual val doi ca sa ne bage din nou in case si sa forteze votul prin corespondenta ca sa fraudeze alegerile.



Și nu vine de la Guvernul României, ci din America.

Astăzi (miercuri - n.red.), un membru din Congresul SUA, o femeie, spune clar: Guvernatori ai statelor democrate, nu ridicati carantinarea, pentru ca daca faceti acest lucru creste activitatea economica si atunci castiga Trump. Mai bine sa avem nu stiu cate societati inchise, nu stiu cati someri, decat sa câștige Trump.



Este lupta UE si a celor care promoveaza globalizarea în frunte cu socialistii din America din Partidul Democrat ca sa nu iasa Trump.

Aceste masuri de carantinare sunt luate in asa fel incat sa cada Trump, asta este miza! Și la nivel global.

Si in România a cazut ca o manusa , hai, ca mai putem fura niste bani din vistieria nationala, avem exemplul cu un milion de euro furati de directorul Unifarm, și hai sa facem si noi votul prin corespondenta ca sa castige alegerile cine vrem noi”, a declarat Viorel Cataramă, miercuri seară, la „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.

Cataramă: „Sunt un mic Donald Trump al României”

„Eu sunt un pro-american, sunt un mic Donald Trump al României și ador programul președintelui Trump, dar cred că locul României este în Uniunea Europeană, dar nu în condițiile de astazi, ci ca o țară puternică precum Polonia sau Ungaria sau Cehia, respectată, pentru că are o economie și un capital românesc puternic”, a declarat Viorel Cataramă când a explicat programul noii alianțe pe care o conduce. Programul Mișcării Patrioților Români prevede, printre altele, și naționalizarea resurselor naționale și a utilităților, care ar fi în contradicție cu principiile Uniunii Europene.

Cataramă: „Am suferit crunt! Am închis toate afacerile!”

Cataramă susține că nu era nevoie de carantinare din cauza epidemiei și de a „distruge economia unei țări pentru un virus” care nu atinge decât cel mult 10 la sută din populația țării. El a dezvăluit că, din cauza epidemiei de coronavirus, a carantinării, a trebuit să renunțe la afaceri.

„Sigur că am suferit. Crunt, crunt! Am închis toate afacerile”, a declarat acesta miercuri seară când a răspuns dacă l-a afectat epidemia de COVID.

Cataramă: „Virusul nu este atât de periculos cum ni se spune. N-a explodat nimic!”

Acesta neagă statisticile oficiale ale epidemiei de coronavirus din România și spune că nu există o creștere explozivă a infectărilor cu noul coronavirus în România în ultimele zile.

„Susțin același lucru de trei luni: virusul nu este atat de periculos pe cat ni se spune. N-a explodat nimic, decât în mintea unora. În România mor zilnic în jur de 650 de persoane. Ce a explodat în schimb - numărul mortilor de alte afectiuni, altele decat COVID (...) oameni care mor in fata spitalelor ca nu sunt primiti”, a declarat Cataramă.

El a susținut că prin carantinare au fost suspendate libertățile oamenilor: „Suspendarea libertatilor inseamna daramarea democratiei, incalcarea in picioare a drepturilor fundamentale”.

Viorel Cataramă mai spune că e dreptul fiecărui cetățean să decidă dacă se protejează sau nu împotriva îmbolnăvirii COVID.

„Eu cred ca sufăr de diverse afectiuni si daca ma mai imbolnavesc de coronavirus... , și atunci îți iei măsurile de precauție. Dar dacă eu nu vreau și consider ca sunt un om sanatos, atunci nu ma poti obliga pe mine. (...) În momentul în care Guvernul te obligă cu Poliția , cu militarii, ca am scos tancurile cu mitralierele împotriva României, dar nu luptăm împotriva coronavirusului, în schimb luptam împotriva românilor. Îi arestăm și îi băgăm în spitale sau in puscarii acasa”, a mai spus Cataramă miercuri seară la Realitatea PLUS.

Cataramă susține în continuare imunizarea în masă ca o soluție la epidemia de coronavirus, pentru că „sunt țări care nu au făcut lockdown si nu au murit milioane de oameni. (...) Suedia si Belarus, Islanda, Coreea de Sud, la ei nu mai vine valul doi, pentru ca s-au autoimunizat”.

„Nu sunt motive sa-ti distrugi o tara pentru acest virus care pentru 90 la suta din populatie nu are niciun efect. Pentru că intră virusul in tine si iese cum a intrat pentru ca esti sanatos si esti asimptomatic.

România este singura țară din lume care aresteaza asimptomaticii, ii ia cu forta si ii duce in spital”, a spus Cataramă invocând o decizie recentă a instantei din Baia Mare.

Săptămâna trecută, Judecătoria Baia Mare a decis punerea în libertate a unui bărbat introdus în carantină instituționalizată pe data de 13 iunie, care a reclamat în instanță DSP Maramureș și coordonatorii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a intervenției în Maramureș. Decizia poate fi atacată, însă bărbatul a fost scos din carantină.