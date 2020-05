Violeta Alexandru: Muncitorii srilankezi au mai multe variante. Până diseară vor lua o decizie

Ministrul a salutat mobilizarea antreprenorilor romani privind disponibilitatea de a discuta cu muncitorii si a le face o oferta. "Am ascultat ofertele a sase angajatori. Am creat cadrul de a se intalii cererea si oferta. Unuii au oferit locuri de munca pentru toate 36 de persoane, plus alte persoane care sunt in carantina in Botosani. Altii au facut o oferta doar pentru un numar mai mic de persoane, in functie de capacitatea fiecarui angajator", a declarat Violeta Alexandru.

Ministrul a precizat ca a luat aceasta initiativa la cererea muncitorilor din Sri Lanka intrucat acestia nu isi doresc repatrierea, ci vor sa ramana in tara si sa munceasca. "Sunt angajatori care stiu sa intretina o atmosfera de munca propice, si altii care nu fac cinste. E clar ca a fost o situatie de panica. (...) Pun reactia lor pe fondul acestei emotii si acestei panici care reprezinta o lectie si pentru noi, si pentru ei", a mai spus Alexandru, referindu-se la situatia creata in cazul acestor muncitori.

Ea a precizat ca un controlul este in plina desfasurare, mentionand ca "au fost elemente care m-au indemnat sa sugerez o aplecare mai atenta supra unor aspecte".

Pe de alta parte, ministrul Muncii sustine ca muncitorii au fost incantati sa aleaga intre optiunile pe care le au, precizand ca pana la finalul acestei zile acestia vor lua o decizie legata de ofertele de munca existente. "Fiecare zi nemuncita e in dezavantajul lor. Ma astept sa ia o decizie astazi", a aratat Alexandru.

In ceea ce priveste ofertele primite, acestea vin din domenii diverse, de la producatori de echipamente pentru cafea si pana la confectii, domeniul sanitar, dar si din domeniul alimentar: "Au o paleta larga de oferte. Angajatorii sunt si din Bucuresti si din tara".

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea