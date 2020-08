Violeta Alexandru, din nou în control în instituțiile din țară. Unde a găsit birourile GOALE

”Astăzi la Pitești. Mi-am propus să merg în teritoriu din ce în ce mai des. Refuz să mă limitez la citit rapoarte din birou.

Știu că este perioada concediilor însă aceasta nu este o scuză pentru a reduce ritmul de lucru.

La Casa de Pensii Argeș, am stabilit la nivelul conducerii faptul că se vor depune toate eforturile pentru a soluționa toate dosarele de pensii cu termen depășit. Mai sunt dosarele unor persoane care au câștigat în instanță drepturi și care trebuie să pună la dispoziția CJP Argeș diferite adeverințe. O scoatem la capăt și aici.

La pensii comunitare, 77 de dosare sunt blocate din cauza neconfirmării stagiului de cotizare din Spania sau din Italia. M-am uitat cu atenție pe listă. Voi suna din nou autoritățile spaniole, văd că s-au îmbunătățit lucrurile, dar nu sunt mulțumită de ritmul de eliberare a formularului care confirmă stagiul de cotizare din aceste două țări. Cu Italia lucrăm greu, acesta este adevărul. Nu renunț, dar intrarea în concedii a autorităților italiene, pe lângă numărul redus de persoane la serviciu în contextul pandemiei, are efecte, din păcate, negative asupra ritmului în care mă străduiesc să se recupereze întârzierile. Continui eforturile de determinare a instituțiilor omoloage din aceste state să comunice informațiile necesare cât mai rapid.

Arhivele caselor județene de pensii. În ce privește arhiva, mai este de lucrat. Acolo unde sunt mai multe instituții în aceeași clădire - Casa județeană de Pensii și AJPIS, în situația de la Pitești - una depinde de cealaltă. Una este proprietară și deci îndreptățită să facă investiții, alta este utilizatoare a spațiului și așteaptă după prima. Cert este că pe unul dintre pereți, cel cu geamuri, am văzut infiltrații, situație având consecințe directe asupra sănătății angajaților care lucrează în arhivă dar și, potențial, asupra dosarelor plasate în imediata apropiere a peretelui respectiv. Arhiva Casei de Pensii Argeș se va împărți între două locații, am fost să văd noua locație. M-a pus pe gânduri ce am văzut și voi cere Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice să dispună verificări.

Fiind în Pitești, m-am gândit să văd cum merge activitatea și la ITM Argeș. Birourile goale. Fotografiile sunt elocvente. Toți angajații sunt pe teren, mi s-a spus. Am cerut să mergem pe teren, inopinat, să vadă chiar Inspectorul Șef, o firmă la întâmplare din lista locațiilor în care ar fi trebuit să fie echipa ITM în control. Conducerea nu avea informații concrete privind locația fiecărui inspector sau firmele pe care urma să le verifice. La statistici totul este bine, în teren se văd altfel de lucruri. De aceea, nu renunț la teren. O să revin și aici după ce primesc toate informațiile”, a scris, pe Facebook, Violeta Alexandru.