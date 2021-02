Este a doua oară când oamenii protestează, iar unii dintre ei ameninţă că-şi vor muta copiii la alte unităţi de învăţământ. Ei sunt nemulţumiţi de faptul că noul director, Irina Tabacu, este o profesoară din afara şcolii, care nu cunoaşte elevii şi profesorii.

„Ne-am strâns aici pentru că ni s-a schimbat directorul. A venit o directoare care am înţeles că a fost la Strejeşti, unde are şi ora. Noi nu înţelegem de ce, dacă are ore la Strejeşti, de ce n-a rămas acolo. Da, i s-a terminat mandatul doamnei director Pungă, a depus acte pentru continuitate, dar dacă s-a considerat că nu se mai poate ca dânsă să mai fie director, trebuia să pună alt profesor din şcoală. Sunt foarte mulţi profesori capabili, titulari pe post. Nu înţelegem de ce a venit un om străin, care n-are absolut nicio oră în şcoală”, a declarat mama unui elev de la Şcoala Pleşoiu.

Părinţii au depus plângeri şi la Inspectoratul şcolar, dar şi la Ministerul Educaţiei.

