VIDEO Raed Arafat a anunțat măsurile pentru cei care se întorc în România după 15 iunie

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a precizat că deocamdată se analizează această măsură.

Totodată, de la jumătatea lunii iunie ar putea fi reluate zborurile spre mai multe state.

„Cred ca in cursul saptamanii viitoare, 15 iunie cel putin, sa se ajunga ca in unele tari sa nu mai fie pe lista de autoizolare. Acest lucru e in analiza INSP, nu e un singur parametru de luat in considerare. Se va face treptat pe zone, pe tari care stau ca bine ca Romania din punctul de vedere al raspandirii. E normal ca masura autoizolarii sa nu fie generalizata pentru toate tarile”, a declarat Raed Arafat, la Realitatea PLUS.

Șeful DSU atrage însă atenția că, deși situația este sub control, pot apărea oricând noi focare dacă oamenii nu respectă recomandările autorităților.

„N-am trecut peste faza in care sa spunem ca la acest moment sa nu ne intoarcem la ce a fost. Daca nu respectam reguli exista si posibilitatea sa apara focare, nu la nivel național, care sa necesite masuri pe care sa le luam pe zone, pe anumite localitati”, a spus Arafat.

Șeful DSU are și un avertisment pentru patronii de magazine care nu măsoară temperatura clienților la intrare: riscă să-și îmbolnăvească propriii angajați.

„E o greseala. Faptul ca nu impunem intr-un magazin sau supermarket regulile recomandate de autoritati inseamna ca riscam inclusiv sanatatea personalului care lucreaza in magazinul respectiv.

Daca apare un focar in magazinul respectiv, se inchide, pentru ca vor fi contacti, vor fi trimisi la izolare, magazinul va trebui dezinfectat, nu mai poate functiona”, a explicat Raed Arafat.

De teama oamenilor care se împotrivesc și fac scandal, unele magazine au renunțat la măsurarea temperaturii, deși este obligatoriu.

„Trebuie să se implementeze masuri. În general, societatea noastră a pus sub semnul intrebarii orice masura am luat. (...) Astfel că au facut ca oamenii sa fie mai timizi sa masoare temperatura la clienti”, a adăugat Arafat.