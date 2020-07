VIDEO Proteste violente în Grecia, poliția a intervenit cu gaze lacrimoge, protestatarii au incendiat forțe de ordine

Circa 10.000 de manifestanți s-au strâns în fața Parlamentului, nemulțumiți de faptul că Legislativul are pe masă o propunere care ar îngrădi anumite drepturi și libertăți. Proiectul prevede restricții cu privire la demonstrații, mergând până la interzicerea acestora dacă autoritățile consideră că sunt o amenințare la adresa siguranței publicului. De asemenea, organizatorii ar urma să fie trași la răspundere pentru eventuale daune sau alte incidente.

Clashes in Athens during a big demonstration against a government's new law posing restrictions on street protests. #Greece pic.twitter.com/D7DMA2m4en