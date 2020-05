VIDEO Prințul Charles cheamă studenți și pe cei aflați în concediu la cules de fructe și legume

,,În această perioadă de mare incertitudine, multe dintre rutinele și obișnuințele noastre au fost puse la grea încercare. (...) Dacă trebuie să recoltăm fructele și legumele britanice, ne trebuie ajutorul unei armate de oameni," a afirmat Prințul Charles într-o postare video, în sprijinul campaniei lansate de guvern, "Pick for Britain".

Moștenitorul tronului chiar a încercat să-i mobilizeze pe cei cărora li s-a adresat, comparând efortul lor cu cel al voluntarilor din cel de-al Doilea Război Mondial.

"If we are to harvest British fruit and vegetables this year, we need an army of people to help."



The Prince of Wales has shared a message in support of the #PickForBritain campaign. 🍓🍏🍅@DefraGovUK pic.twitter.com/a7WIDYo7E0